Non solo le situazioni di Lazzari, Fares e Petagna . Nell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, il Ds della SPAL Davide Vagnati ha parlato anche dei Mirko Antenucci, che in molti danno già come calciatore del Bari:

"Non mi pare sussista un accordo tra Antenucci e il Bari. Indubbiamente il calciatore piace ai pugliesi, abbiamo dialogato con il club ma il punto di incontro non è stato trovato, e non è scontato che sia Bari la destinazione".