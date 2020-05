Ds SudTirol: "Faremo di tutto per partecipare ai playoff. Non intacchiamo la prossima stagione"

vedi letture

Attraverso le pagine del Corriere dell’Alto Adige il ds del SudTirol Paolo Bravo fa il punto della situazione sulla possibilità di playoff a partecipazione volontaria da parte delle società in base alla possibilità di attuare i protocolli sanitari imposti dal Governo e vidimati dalla FIGC: “Noi come Alto Adige faremo di tutto per disputarli purché i protocolli e le spese siano accessibili. Mi aggancio a quello che ha detto l’ad Dietmar Pfeifer, e cioè che tutto quello che verrà fatto non debba precludere lo svolgimento della prossima stagione, altrimenti si rovina tutto, e per fare ciò bisognerà scegliere tra campionato e playoff: vista la situazione preferibile la seconda opzione. Giocatori da pagare fino ad agosto? La trovo un’assurdità, il contratto è legato alla stagione calcistica e visto che c‘è stata l’impossibilità di scendere in campo, non bisogna pagare due mesi in più, perché a questo punto un nuovo acquisto dal primo luglio potrebbe arrivare e giocare i playoff