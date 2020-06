Ds Teramo: "Se aprono cinema e teatri, si può riaprire gli stadi almeno agli abbonati"

Nel corso dell'evento Supergol, come riferisce ekuonews.it, è intervenuto il Ds del Teramo Sandro Federico, che ha fatto il punto della situazione dopo la fase acuta del Coronavirus. Anche il campionato di Serie C sembra prossimo alla ripresa, ma non ci sono certezze in merito: " C’è stato davvero poco da fare, se non attendere le evoluzioni. Oggi siamo pronti ad affrontare il protocollo sanitario grazie alla piena e convinta disponibiltà del presidente, conscio del fatto che anche una sola possibilità su tantissime, vada sfruttata fino in fondo. Ma non giurerei sul fatto che tutti i club aventi titolo alla disputa dei playoff saranno pronti; da qui la consapevolezza che, il giorno 8 giugno, il presidente federale possa anche rivedere la propria posizione sulla riforma della Lega Pro, che potrebbe essere immediata e non posticipata alla stagione seguente".

Una nota conclusiva va al pubblico: "Sarebbe auspicabile che, per almeno i nostri mille e passa abbonati, esistessero le condizioni per averli allo stadio, nel rispetto del distanziamento sociale e di quant’altro. D’altronde pare che presto riapriranno cinema e teatri, luoghi ben più difficili da dover gestire…".