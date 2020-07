DS Ternana: "Ci sono tante incognite, il Bari era favorito per la vittoria finale"

Luca Leone, direttore sportivo della Ternana, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per commentare il sorteggio in vista dei playoff di lunedì: "All'inizio della stagione erano considerati i favoriti per la vittoria finale del campionato. Sicuramente il Bari rappresenta un ostacolo impegnativo ma tanto, prima o poi, sapevamo che l'avremmo dovuto incontrare. Sarà un problema per loro così come lo è stato per noi quando siamo tornati in campo per la finale di coppa. Tutte le squadre stanno provando a curare nel dettaglio i minimi particolari e a lavorare in una determinata maniera, ma è innegabile che ci siano molte incognite".