DS Ternana: "Ripartenza il 4 maggio? Forse la A, Serie C solo successivamente"

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, il ds della Ternana Luca Leone ha parlato della possibile ripresa dei campionati dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus: “La data del 4 maggio? “Forse la serie A, ammesso che poi tutte le società abbiano strutture di proprietà da far sanificare e da utilizzare. La ripartenza della serie C, ritengo che possa essere l'ultimo step e possa avvenire solo successivamente. Consideriamo che tutte le sessanta società dovrebbero essere in grado di ripartire e, con noi, dovrebbero ripartire Primavera e Berretti, anche per garantire ricambio alle prime squadre in caso di necessità. Facciamo parte di una lega e vedremo come ci si muoverà”.