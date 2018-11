Ds Trapani: "Andare sotto e reagire è stata bella risposta"

Vittoria in rimonta per il Trapani contro la Virtus Francavilla. In sala stampa è arrivata l'analisi del ds Raffaele Rubino: "Ero un po' preoccupato a inizio gara perché quando sei in procinto di affrontare una sosta, a volte si possono disperdere delle energie o fare qualche leggerezza. Sapevamo di affrontare una squadra che ti fa giocare male, ti obbligano a fare un certo tipo di giocate perché ti chiudono. Sapevamo non sarebbe stata facile. Ma andare sotto e reagire, dimostrando di essere squadra e di credere in ciò che si fa, è stata una bella risposta. Abbiamo dato un segnale importante e stiamo facendo qualcosa di bello. Non penso di poter chiedere di più a questa squadra ad oggi: sta facendo un gran lavoro. Evacuo? Penso che abbia fatto diverse partite di fila, ha avuto le sue chance ed ha la nostra massima fiducia. Ma abbiamo anche altri giocatori e per tutti viene il momento. Mercato? Siamo lontani da ogni possibile movimento".