Raffaele Rubino, direttore sportivo del Trapani, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto in casa granata: "Sono contento, le partite precedenti ci hanno dato forza e ci hanno fatto crescere. La risposta sul campo è stato un po' il riassunto di questo girone d'andata. Siamo coscienti delle nostre capacità, sappiamo che si può perdere e si può vincere. Di fronte avevamo una signora squadra che ha dimostrato di avere grandi valori. Noi dobbiamo credere sempre in noi stessi, ce lo siamo sempre detti. I risultati sono arrivati e c'è grande gioia. Io non temo nessun avversario, ma sapevamo che forza avesse il Catanzaro, squadra che ha una delle migliori difese e che si gioca qualcosa di importante. Siamo stati attenti e generosi, abbiamo avuto spirito di sacrificio e senso di appartenenza. Il gruppo è cresciuto molto. Come si fa a non credere in una squadra che è seconda in classifica? Oggi sono strafelice di tutti, poi magari faremo un girone di ritorno disastroso. Quello che mi interessa di più, e lo sottolineo nuovamente, è appunto il senso di appartenenza".