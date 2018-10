Ds Trapani: "La squadra ha acquisito la giusta mentalità"

Momento magico per il Trapani, al comando del girone C. Il direttore sportivo dei siciliani Raffele Rubino ne parla al Corriere dello Sport: "La squadra ha acquisito la giusta mentalità. Il tecnico ha saputo trarre il massimo dai suoi giocatori. Li ha impiegati quasi tutti ottimizzando il rendimento di ognuno, pur mantenendo l'ossatura della squadra in ogni singola partita. E, poi, ha anche lanciato diversi giovani del nostro vivaio. Non è mai facile essere perfetti. So che possiamo migliorare. A Catania ho visto una grande squadra, la nostra. Ma ciò che ho più gradito è che la rabbia positiva generata da quella sconfitta, l'abbiamo trasformata in una brillante vittoria col Rieti".