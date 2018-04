Ds Trapani: "Pronti a giocarci fino alla fine per il primato"

Ai taccuini di blunote ha parlato il direttore sportivo del Trapani, Adriano Polenta. Queste le sue parole, in vista del match in trasferta contro la Virtus Francavilla: "Come viviamo questo momento? Molto bene anche perché abbiamo trovato la giusta quadratura e siamo li a giocarcela per il primato. Siamo sempre stati consapevoli di essere una buona squadra che poteva e può puntare all’alta classifica: per qualche demerito eravamo lontani dalla vetta ed era difficile reinserirsi. Ci eravamo posti, poi, l’obiettivo di giocarci una partita alla volta e ora rieccoci in corsa. Virtus Francavilla? Si tratta di una formazione quasi salva ma che nello stesso tempo è in lotta per una posizione nei playoff. Quindi i pugliesi non regaleranno niente. Mi aspetto una partita difficile in un campionato in cui si può pareggiare e perdere con chiunque. Gara impegnativa, dobbiamo stare attenti. Il campionato? E’ un campionato stranamente equilibrato: a parte l’Akragas che è staccata, ma che nello stesso tempo ha dato filo da torcere un po’ a tutte, le varie compagini se la giocano sempre. Il derby che può valere il primato con il Catania è, ancora, lontano visto che prima dovremo vedercela con la Virtus Francavilla e con l’Andria. E’ preferibile pensare a questi impegni".