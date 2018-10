Ds Trapani: "Siamo felici, ma andiamo avanti con umiltà"

© foto di Federico De Luca

C'è tanto entusiasmo in casa Trapani. A certificare ciò le parole del direttore sportivo Raffaele Rubino in sala stampa dopo la vittoria interna contro il Rieti: "Sono felice dei ragazzi. La mia preoccupazione estiva era scegliere prima gli uomini giusti, e poi i calciatori giusti. Il mister poi è bravissimo a far rendere tutti, cercando di far ruotare tutti gli elementi. Andiamo avanti con umiltà, a prescindere dalla classifica. Cosa ha detto alla squadra dopo il derby perso a Catania? Nulla, anche perchè avevano dato tutto. Nuovi elementi in difesa? Non riteniamo opportuno ritornare sul mercato", riporta TuttoC.com.