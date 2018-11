DS V. Francavilla: "Esonero Zavettieri? Unica strada, ma dolorosa"

© foto di Giuseppe Andriani

Intervenuto nel corso della trasmissione Passione Biancoazzurra, come riferisce il portale tuttocalciopuglia.com, il DS della Virtus Francavilla Domenico Fracchiolla, ha parlato dell'esonero di Nunzio Zavettieri e dell'arrivo di Bruno Trocini sulla panchina degli imperiali:

"Dopo tre sconfitte in una settimana, che per noi sono tre risultati pessimi, serviva una scossa a tutto l'ambiente. L'esonero di Zavettieri è stato un percorso doloroso, però quando i risultati non arrivano è l'unica strada percorribile. È una dinamica fisiologica. Per la prima volta, da quando c'è stata la fusione, la Virtus ha esonerato un allenatore. Un episodio che rattrista tutta la società. Ora serve una reazione da parte di tutto l'ambiente a partire dai calciatori che vanno in campo".

Spazio poi al nuovo tecnico: "Mister Trocini è un profondo conoscitore del mondo del calcio, lo scorso anno si è messo in evidenza con il Rende, una squadra ripescata che ha condotto i biancorossi a quota 50 punti in classifica. Trocini arriva qui perché con lui possiamo pensare ad una programmazione. Lui è l'allenatore più importante tra quelli a disposizione in questo momento. Vogliamo rilanciare il progetto tecnico".