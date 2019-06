Ds Venezia: "Vicario? Me ne occuperò. Chi resta deve avere fuoco"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Fabio Lupo, neo ds del Venezia, ha risposto in conferenza stampa anche a qualche notizia di mercato, pur non sbilanciandosi particolarmente: "Vicario è vicino alla cessione? Me ne occuperò da mezzogiorno in poi. La valuteremo e parleremo con ragazzo, agente e le società interessate. Siamo in tempo per fare le cose con la sufficiente calma e serenità. Chi è in scadenza può rimanere? Vale per tutti lo stesso discorso: chi vuole rimanere o venire, deve avere l'orgoglio. Soprattutto coloro che già sono stati qui, devono avere dentro il fuoco della rivincita. Se ha una minima goccia di malinconia e depressione, è giusto che le strade si dividano".