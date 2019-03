DS Vibonese: "Rosso a Camilleri inesistente, non era neanche giallo"

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Simone Lo Schiavo, direttore sportivo della Vibonese, intervenuto in sala stampa al termine del pareggio di Brindisi contro la Virtus Francavilla, ha dichiarato: "Una grande prestazione di carattere da parte dei ragazzi. Diverse volte siamo stati rimontati in pieno recupero, con la Casertana o con la Juve Stabia. Stavolta ci siamo riusciti noi, al termine di un match secondo me ben giocato da entrambe le squadre. Peccato per quell'espulsione che ha condizionato una gara fin lì corretta. Un rosso che secondo me definire dubbio è un eufemismo, perché secondo me non c'era neanche l'ammonizione. Siamo rimasti basiti perché è stata un'espulsione diretta, perché per un provvedimento del genere ci vuole una condotta violenta, ma era un fallo di gioco normalissimo. E' dura quando questi episodi condizionano le gare. Col Rieti abbiamo subìto due espulsioni in casa, a Reggio Calabria l'arbitraggio è stato discutibile, in tante altre gare siamo stati penalizzati. La Vibonese è l'unica squadra alla quale ancora non è stato fischiato un rigore a favore. E' un caso chiaramente, non c'è volontarietà, ma caso dopo caso poi alla fine contano i risultati. Non vogliamo essere penalizzati, chiediamo rispetto perché ora gli episodi iniziano ad essere troppi".

"L'attesa dopo il gol del pareggio? L'arbitro credo si sia consultato col guardalinee per valutare un'eventuale posizione di fuorigioco. Ma se avesse annullato la rete sarebbe stata una beffa, perché la posizione di Scaccabarozzi era assolutamente regolare, partendo da dietro. A me piace parlare di calcio, non di arbitri. Ma ne sono quasi costretto ogni domenica. Preferire lasciare spazio all'allenatore e ai giocatori, ma queste situazioni dubbie mi costringono a venire in conferenza stampa a lamentare queste situazioni".