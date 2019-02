Ds Vibonese: "Soddisfatti dal mercato. Matera? Campionato falsato"

Tra le note liete del Girone C, c'è sicuramente la Vibonese, che sta viaggiando sempre meglio nella zona playoff, occupata ormai da diverso tempo. Squadra poco ritoccata nel mercato di gennaio, ma potenziata nei reparti necessari: mercato di fatto oculato. Un punto della situazione, ai microfoni di TuttoC.com, lo fa il DS Simone Lo Schiavo.

Mercato in prospettiva quello della Vibonese, ma forse il più grande colpo è stato aver trattenuto tanti big richiesti da altri club.

"Indubbiamente trattenere tante pedine di spessore, nella sostanza tutti i profili migliori, è stato per noi fondamentale: ci sono stati interessamenti per diversi nostri calciatori, è vero, e viviamo questo come un riconoscimento a quanto avevamo fatto in estate. A loro abbiamo poi aggiunto tre profili di prospettiva, tre giovani interessanti che danno al mister più scelta, e alla rosa maggior completezza in tutti i reparti".

Il mercato svincolati è quindi da non prendere in considerazione?

"Siamo già 26, 27 con il terzo portiere, e la nostra rosa attuale ci soddisfa. Adesso dobbiamo iniziare a pensare in ottica futura, abbiamo già individuato alcuni profili per la prossima stagione e ci siamo attivati per poter anticipare la concorrenza di club che hanno maggior possibilità economiche".

Prima della prossima annata, c'è da concludere questa. A ora un settimo posto, ma dove può arrivare questa Vibonese?

"Per prima cosa dobbiamo dare continuità ai risultati finora ottenuti, per i quali ringrazio tutti i ragazzi, sono stati professionisti esemplari: la forza di questo gruppo, che lo scorso anno ci permise di rimontare un -13, è sempre stata l'unione. Abbiamo forse 6-7 punti in meno rispetto a quelli che avremmo dovuto avere, occorrerà adesso riprenderli strada facendo, ma la salvezza è praticamente ottenuto: ora non mettiamo limiti alla provvidenza".

Classifica che sarà forse alterata dall'esclusione del Matera: come vivete questa situazione, anche se vi riguarda "da lontano"?

"Dispiace molto per il Matera, una piazza storica per la Serie C, ma, come detto anche dal nostro mister, il campionato è falsato. Noi abbiamo fatto punteggio pieno con loro, ma non è regolare vedere che si sono presentati alle volte con la prima squadra, altre con la Berretti, sono situazioni che hanno determinato uno squilibrio. Già la questione fideiussioni fu una nota dolente, dispiace vedere che adesso si è aggiunto anche questo. Spero che dall'anno prossimo si possa ripartire da zero, con norme certe".