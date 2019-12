Ds Virtus Francavilla: "A gennaio nuovi innesti, servono numericamente"

Ospite della trasmissione Passione Biancazzurra, in onda su Canale 85, il direttore sportivo della Virtus Francavilla Mariano Fernandez, come riferisce tuttoc.com, ha parlato - tra le altre - anche di calciomercato: "Arriveranno giocatori perché ne abbiamo bisogno numericamente. Siamo pochi perché ci sono stati tanti infortuni e alcuni giocatori probabilmente non recupereranno prima della fine della stagione. Chi verrà qui porterà qualità tecniche e umane e ad alzare il livello della squadra. Tsonev lo conosco ma non ci siamo ancora seduti col presidente e il mister per capire di cosa c'è bisogno, anche se lo sappiamo".