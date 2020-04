Ds Virtus Francavilla: "Con 400morti al giorno parlare di calcio è poco serio"

vedi letture

Mariano Fernandez, direttore sportivo della Virtus Francavilla, intervenuto ai microfoni di AntennaSud, come riportato da tuttocalciopuglia.com, ha dichiarato: "Noi come società attendiamo quello che sarà il riscontro dell'assemblea del 4 maggio. Abbiamo sempre rispettato le regole, cercando di ragionare con tutte le altre squadre. Stiamo vivendo una situazione surreale e inimmaginabile, difficile gestirla. Faccio fatica a pensare di poter giocare a calcio in una tale situazione di emergenza, con 400 persone morte al giorno. Parlare di calcio ora è poco serio. La Virtus è dentro alla zona playoff e voleva giocare le ultime giornate per migliorare la sua classifica. Avremmo lo stesso diritto delle altre di giocarsi la chance playoff. Oggi, però, le società non possono pensare ognuna ai propri interessi; la soluzione migliore è quella di finire il campionato adesso per far migliorare tutto e ripartire nel prossimo anno"