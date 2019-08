© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Intervenuto a Canale 85, come riferisce tuttocalciopuglia.com, il Ds della Virtus Francavilla Mariano Fernandez ha fatto il punto della situazione sul mercato dei suoi: "Non cerchiamo occasioni, stiamo lavorando per completare il reparto offensivo già da un po', da almeno un paio di settimane. Tra i pali abbiamo Costa, non credo che arriverà un nuovo portiere: siamo felici di come sta crescendo e di ciò che ha fatto, ha piena fiducia. Durante il mercato si creano tante situazioni, siamo stati bravi a portare qui i calciatori che seguivo da un po' e a confermare Tiritiello e Gigliotti, poi c'è Bovo che è una garanzia. Siamo contenti del lavoro fatto e di avere giovani di prospettiva ma già pronti".