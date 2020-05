Ds Vis Pesaro: "B a 40 club e C non professionistica? Ci sarebbe una rivolta generale"

"Se vogliamo parlare di riforme serie, che davvero salverebbero il movimento, noi ci siamo come sempre": così, il Ds della Vis Pesaro Vlado Borozan al sito solovispesaro.it.

Il dirigente dei marchigiani fa riferimento alla proposta che potrebbe essere fatta circa la riforma dei campionati, e che vedrebbe una Serie B a 40 squadre e una terza serie non professionistica , e prosegue poi: "Per ogni cambiamento è necessario un anno transitorio che garantisca a tutte le società di delineare i propri obiettivi, con un regolamento comune e condiviso. Qua siamo proprio al livello di una cosa incommentabile e irricevibile. Che non sarà attuata perché ci sarebbe una rivolta generale, se adesso ci sono tre cause diventerebbero 33. Credo che i vertici del sistema farebbero meglio a pensare a come salvarlo. Tutelando le varie realtà“.

Conclude: “La Serie C è una categoria fondamentale e va tutelata, non maltrattata. Questa idea non è neanche all’ordine del giorno per la prossima assemblea. Intanto ci aspettiamo i primi verdetti, dopo sarà il momento delle riforme: serie e condivise. Tutto passa dalla sospensione del campionato, alla cassa integrazione con contributi di solidarietà e defiscalizzazione".