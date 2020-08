Ds Vis Pesaro: "Farabegoli, Tessiore e Benedetti erano i nostri obiettivi e li abbiamo raggiunti"

Il direttore sportivo della Vis Pesaro Vlado Borozan ha parlato ai taccuini di Sampdorianews.net della sinergia con il club blucerchiato: "Siamo soddisfattissimi, Farabegoli, Tessiore e Benedetti erano i nostri primi obiettivi e li abbiamo tutti raggiunti. La società e i ragazzi sono molto contenti, parliamo di giocatori già ambientati a Pesaro, chi più, chi meno, hanno già lavorato con Galderisi. Tutti loro erano le nostre prime scelte. Da parte nostra è stato fatto tutto per farli star bene, abbiamo sempre trasmesso e dimostrato fiducia e voglia di averli ancora con noi. Hanno inciso anche i compagni, con i quali hanno intrapreso insieme questo percorso. Tessiore ha già fatto due stagioni qui, tutti hanno spinto in modo che le trattative si definissero in questo modo. I ragazzi si sono anche accorti dell'ulteriore salto di qualità del club e del grado di competitività della squadra che stiamo costruendo. Benedetti era arrivato a gennaio, si era infortunato dopo la prima presenza, ha una voglia matta di recuperare terreno, entrambe le parti hanno dato grande disponibilità per ritornare insieme. La Sampdoria ha compreso la nostra intenzione di riportare qui i tre ragazzi, fornendo il proprio contributo affinchè tutto andasse come si desiderava. Tutti insieme hanno condiviso tale strategia. Il mercato con la Samp? Concluso, non ci saranno altre operazioni in questa finestra di mercato. Ejjaki? Arriva da un campionato dove ha fatto bene, abbiamo firmato un contratto lungo lasciando sereno il ragazzo. Siamo convinti che possa compiere un altro salto di qualità, si vuole valorizzarlo, è un nostro patrimonio. Come gli altri tre ragazzi anche lui è una nostra prima scelta. Sta facendo bene, ha ottime potenzialità in prospettiva".