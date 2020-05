Dt Fano: "Si vuol far passare idea della ripresa a tutti i costi. Pensiamo all'anno prossimo"

Giovanni Mei, direttore dell'area tecnica del Fano, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale granata, ha dichiarato: "Sia noi nelle posizioni più basse sia i club di medio/alta classifica sono sulla stessa lunghezza d’onda. Ci sono delle difficoltà oggettive, espresse a più riprese da Presidenti e dirigenti dei club della terza serie. In questo caso, invece, si vuol far passare l’idea che sia giusto dover ripartire a tutti i costi. Per cosa? In Serie A ci sono tanti validi motivi, nella C no. In C se vuoi salvare il tuo club devi fare così, non peggiorare la situazione, compromettendo la programmazione della stagione futura. Ora è il momento di ripensare al prossimo campionato, prendere in considerazione tutti i punti da affrontare, non creare ulteriore confusione. Spero che l’interesse dei vari soggetti interessati venga messo da parte e si ragioni per la tutela del calcio. Qui non si tratta solo di ragionare in base agli interessi individuali, ma al bene primario della salute dei cittadini e, quindi, dei calciatori, dei membri dello staff e di tutti coloro che gravitano attorno ad una società di calcio che, in caso di ripresa, verrebbero coinvolti. Ci vuole rispetto. E non solo per tutti gli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto per i tifosi. Se in Serie A si gioca a porte chiuse, ci sono le tv a garantire il servizio; in Serie C no. La gente si disamorerebbe del calcio, non vivrebbe più lo stadio e non avrebbe più la voglia di aspettare la domenica per vedere la propria squadra del cuore giocare dal vivo e supportarla. Questo è molto pericoloso a livello sociale. Per cui, se si vuole salvaguardare il calcio e la sua importanza dal punto di vista sociale e non solo mediatico ed economico, bisogna evitare tutte queste manovre che ammazzerebbero il calcio di Serie C e Lega Pro rischiando di far scomparire numerose società”.