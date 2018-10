Dt Fermana: "Lassù si respira aria buona. Poi sarà quel che sarà"

© foto di Uff. Stampa Fermana

Primo posto in classifica per la Fermana, che guarda tutti dall'alto in basso coi suoi 10 punti, frutto di tre vittorie e un pareggio. E dell'aria che si respira in casa canarina ha parlato il responsabile dell'area tecnica Massimo Andreatini ai colleghi de Il Resto del Carlino: "Lassù in alto si respira un'aria decisamente buona. L'ambiente che ci circonda è carico, i ragazzi felicissimi per aver raggiunto un traguardo così importante dopo quattro partite. E' normale che sia così perché vincere aiuta a vincere, perché mettiamo altro fieno in cascina che ci avvicina al nostro obiettivo, perché la squadra accumula autostima e guarda ai prossimi impegni con grande fiducia". Prossimi impegni che vedranno i gialloblù affrontare un doppio turno casalingo: "Due gare interne di una difficoltà unica. Il Ravenna ha saputo battere il Monza, il Sudtirol è costruito per l'alta classifica. Noi intanto pensiamo solo al Ravenna. Poi sarà quel che sarà...".