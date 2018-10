Dt Pistoiese: "Indiani scelta dolorosa. Asta qui per la voglia di far bene"

© foto di Claudia Marrone

Raffaele Pinzani, direttore tecnico della Pistoiese, in sala stampa ha commentato il cambio in panchina tra Indiani e Asta: "Indiani e il suo vice Fiasconi sono stati impeccabili, quando sono arrivato ho trovato due belle persone come loro. Purtroppo, come tutti, sono legati ai risultati e abbiamo ritenuto, con la società, di dover cambiare. Una scelta dolorosa, entrambi dal punto di vista umano rimarranno nel cuore. Asta, sin dal primo colloquio, si è dimostrato favorevole a venire con grande entusiasmo. E questo ci ha fatto propendere per approfondire e chiudere l'operazione. Ha voglia di far bene, speriamo si possa tornare a parlare di entusiasmo. Il nostro obiettivo lo raggiungeremo, un periodo di adattamento lo devi avere quando hai una squadra molto giovane. Noi giochiamo con 5-6 under mentre ad altri club neopromossi o che hanno il nostro obiettivo, dei giovani non interessa nulla. Speriamo di poter svoltare col nuovo mister: gli auguro tutto il meglio per proseguire quest'anno e magari anche in futuro".