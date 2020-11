Duello tra Arezzo e Modena per l'ex Cagliari Ragatzu: l'attaccante pronto al ritorno in campo?

Il nome di Daniele Ragatzu sta impazzando sul mercato, tra rumors veri o presunti.

Se prima fu accostato al Brescia, è stata poi la volta dell'Olbia, ma non pare esserci mai stato un reale contatto tra le varie parti chiamate in causa. L'ex Cagliari, però, potrebbe presto tornare a calcare i campi, dopo lo svincolo dalla truppa sarda: su di lui, infatti, è in atto un "duello" tra Arezzo e Modena, che avrebbero fatto offerte concrete al classe '91.

Non resta che attendere.