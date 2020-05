Durio: "La priorità è la salvaguardia del Siena. Vogliamo iscriverci al prossimo campionato"

vedi letture

Conferenza stampa questa mattina in casa Robur Siena per la presidente Anna Durio che ha fatto il punto sulle ultime vicissitudini societarie: “Innanzitutto vi informo che nei giorni scorsi abbiamo fatto il CdA - riportano i canali ufficiali del club toscano -, il collegio sindacale ha constatato che è stato perfezionato l’aumento di capitale. Come sapete sono stati pagati gli stipendi di gennaio e febbraio ai calciatori e allo staff, purtroppo in ritardo, i dipendenti sono stati sempre regolarmente pagati ed alcuni sono sempre in cassa integrazione, stiamo cercando di sistemare gli arretrati con i fornitori per riportare le cose alla normalità. Sono a Siena per passione per il calcio, con le forze personali e della mia azienda, è facile comprendere le difficoltà affrontate in questo periodo. La mia priorità è salvaguardare il Siena, dargli continuità ed iscriverlo al prossimo campionato, quando ci diranno come fare. Il coronavirus mi ha dato una mazzata, se ha una flessione la mia azienda per forza si ripercuote sul calcio. Il Siena non è fallito e non è in fallimento, dal primo giorno pero’ ho sempre detto che se c’è qualcuno disposto a dare una mano ben venga, il Covid il danno l’ha fatto e non sappiamo cosa ci riserva il futuro. Per me un fallimento del Siena non sarebbe proprio una bella cosa, la mia priorità è garantire la continuità del Siena, la dimostrazione lo sono il pagamento degli stipendi e la ricapitalizzazione. Non sono stata lontana da Siena per mia volontà, ho sempre lavorato per risolvere la situazione che si è creata, non ce l’ho con qualcuno, non ce l’ho con i tifosi, in un momento di difficoltà c’è chi mi ha appoggiato e chi mi ha voltato le spalle, ma fa parte del gioco. Ricerca di persone interessate? Sto lavorando anche per questo, se dovessi ripartire da sola probabilmente dovrei ridimensionare qualcosa almeno che la situazione non torni alla normalità anche per il mondo imprenditoriale, dipende da cosa ci riserverà il futuro. Ho avuto contatti come li ho avuti in passato ma le chiavi del Siena non sono in mano al Comune, non è fallito: se c’è qualcuno interessato sono a disposizione e facilmente contattabile. Mi sento di garantire che il Siena non fallirà e si iscriverà al prossimo campionato”.