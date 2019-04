E adesso? Sogni e ambizioni di Piacenza ed Entella a 180' dalla fine

© foto di Federico De Luca

"E adesso?" E' questa la domanda che corre nella testa degli appassionato di Serie C dopo la vittoria del Piacenza sulla Virtus Entella nel recupero della 9^ giornata di campionato. Un successo, quegli degli uomini di Arnaldo Franzini, che ha portato il Piace in vetta al Girone A con due punti di vantaggio sui Diavoli Neri.

Per molti quel successo vale più del 50% di chance di promozione diretta per Ferrari&C., ma con due giornate ancora in calendario i punti a disposizione possono sia confermare che ribaltare il risultato.

A questo proposito il programma della 37^ giornata sembra sorridere, almeno sulla carta, al Piacenza che ospiterà un Olbia già salvo, mentre l'Entella andrà in casa della Juventus U23 ancora in corsa per i playoff. Nell'ultimo turno, invece, la bilancia sembra pendere dalla parte dei liguri che ospiteranno la Carrarese mentre il Piacenza andrà a Siena per sfidare la Robur.

Numeri alla mano, dunque, tutto può ancora accadere. Compresa l'artimetica promozione del Piacenza già al termine della gara con l'Olbia. In caso di successo e contemporaneo pareggio o sconfitta dell'Entella i numeri vidimerebbero la straordinaria stagione giallorossa.

L'Entella ci crede, il Piacenza accarezza il sogno. Ancora 180' di tensione e passione per dare la risposta alla domanda che tutti si pongono: "E adesso?"