E. Campania, in campo anche la prossima settimana. Si aggrega Filosa

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

E' terminata 5-4 per l'Equipe Campania l'amichevole disputata questa mattina a Mugnano contro i dilettanti dell'Angri (Promozione campana). Per la rappresentativa AIC in gol Letizia, Umberto Improta (nella foto, tripletta per lui) e il '97 Passariello. A riposo molti degli atleti che avevano giocato giovedì col Giugliano, tra cui Troianiello, Pezzella, Ciro Foggia (in procinto di firmare con l'Audace Cerignola), Scalzone, Iannini, D'Anna, Emanuele Murolo e Mangiapia, oltre ai numeri uno Raoul Lombardo e Simone Farelli. Del gruppo di Guglielmo Tudisco è entrato a far parte anche il centrale difensivo Liberato Filosa. Diverse le richieste in D per Gaetano Iannini: dopo un approccio dell'Avellino (accordo lontano) si è fatta avanti anche l'Andria, mentre per Gennaro Troianiello ci sarebbe qualche pista all'estero tutta da esplorare. La truppa del coordinatore AIC Antonio Trovato non si ferma e lunedì 27 (ore 9) riprenderà a lavorare al Vallefuoco. Programmata già un'amichevole mercoledì 29 contro l'Afragolese (Eccellenza): si gioca a Mugnano in mattinata, inizio alle 10.30.