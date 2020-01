E' il Lecco la vera rinascita di Strambelli

© foto di Giuseppe Scialla

Svincolatosi dalla Reggina, per Nicola Strambelli si era aperto un mese di incognite, anche se le richieste, in quel settembre che ora sembra lontano ma che è stato lunghissimo, non erano mai mancate. Alla fine, a convincere l'esterno offensivo era stato il Lecco, neo promossa in Serie C.

Subito un ottimo impatto, a cominciare da quel 6 ottobre che lo vedo immediatamente titolare: Strambelli gode della fiducia di mister D'Agostino, e prende sulle spalle tutto il reparto offensivo nerazzurro, arrivando a collezionare tre assist vincenti e quattro gol, di cui l'ultimo ieri, decisivo per centrare il pareggio contro la Robur Siena e dare anche un po' di respiro alla classifica, che vede i lombardi fuori dalla zona playout.

I ritmi non mancano, il futuro è da scrivere.