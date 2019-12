© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

È un Carpi che entra di diritto nella storia quello allenato da Giancarlo Riolfo. Con la vittoria sul campo della Vis Pesaro, arrivata grazie al gol di Maurizi, la squadra biancorossa ha infatti inanellato il sesto successo di fila sempre senza subire reti. Un momento magico come mai nei 110 anni di storia del club emiliano perché neanche quello allenato da Castori che conquistò la Serie A riuscì a mettere in fila tante vittorie nel corso della stagione. Un cammino che permette al Carpi di essere secondo in classifica a -4 dal Vicenza, ma davanti a squadroni come Padova, Piacenza o Feralpisalò. Il tutto dopo una partenza un po' al rallenatatore e a una crescita continua negli ultimi mesi con una difesa che ha trovato la quadra diventando solidissima (solo una rete su azione subita nelle ultime 11 gare) e un attacco che è capace di segnare anche quando manca il bomber Michele Vano, otto centri per lui in stagione. Numeri che fanno sognare i tifosi biancorossi per il ritorno in quella Serie B abbandonata lo scorso anno e che sembrava un obiettivo lontano in estate dopo la decisione del patron Bonacini di ridimensionare gli investimenti.