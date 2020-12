Elezioni Lega Pro, si va verso la candidatura unica di Ghirelli: il punto

Dopo la rinuncia di Marcel Vulpis, si fa strada la candidatura unica di Francesco Ghirelli per le prosiamo elezioni alla presidenza di Lega Pro. A questa sera, secondo quanto riferito da TuttoC, l’altro sfidante fin qui ipotizzato, Luigi Barbiero, non ha infatti depositato la sua candidatura: il termine per la presentazione è il 2 gennaio e domani è festa, quindi a questo punto difficile immaginare un deposito in extremis. Quanto alla rielezione del numero uno uscente, non dovrebbero esservi sorprese a livello numerico: i voti favorevoli saranno meno rispetto a due anni fa, ma comunque consistenti, giacché almeno 40 società dovrebbero votare a favore di Ghirelli. Tra 15 e 20 i probabili voti astenuti o contrari. Una vittoria che a quel punto dovrebbe spalancare la porta alla conferma di Gabriele Gravina quale prossimo presidente federale, occasione nella quale poi la verifica dei numeri (cioè il raggiungimento della maggioranza relativa) sarà ancora più determinante nell’ottica del percorso di riforme del quadriennio entrante.