Emergenza Coronavirus. Alessandria, Di Masi: "I nostri medici in prima linea"

Il presidente dell'Alessandria Luca Di Masi ha parlato a Telecitynews24.it della sospensione del campionato di Serie C e della sua possibile ripartenza: “Credo che la Serie C sia stata fermata nel momento giusto, appena ci sono stati i primi casi di positività. Il calcio in questo momento passa assolutamente in secondo piano e l'unico appello che posso fare in questo momento è quello di stare a casa. I nostri ragazzi sono seguiti quotidianamente dal nostro staff medico e tecnico per cercare di mantenere un po' di forma per quando, eventualmente, dovesse ricominciare il campionato. - continua Di Masi – Ribadisco l'importanza di restare a casa in questo momento per aiutare con il nostro comportamento coloro che sono in prima linea come i medici e gli operatori sanitari. Anche il nostro staff medico è al fronte per combattere questo virus, sono quotidianamente in contatto con i malati e a loro va il mio pensiero e il mio più forte abbraccio”.