Emergenza Coronavirus. Anche l'AlbinoLeffe scende in campo contro il COVID-19

Anche l'AlbinoLeffe scende in campo contro il COVID-19. Attraverso una raccolta fondi organizzata sulla piattaforma GoFundMe, la società seriana - con l'aiuto dei tanti appassionati che gravitano intorno al mondo bluceleste - vuole dare il proprio contributo in questa situazione di emergenza che ha colpito il nostro Paese e in particolar modo Bergamo e la Val Seriana.

Proprio per questo motivo l'intera somma frutto delle donazioni verrà devoluta in favore dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, al fine di acquistare:

- ventilatori

- dispositivi di ventilazione non invasiva

- monitoraggi emodinamici

- cuffie, camici e occhiali monouso

Per poter effettuare la donazione non è necessario iscriversi al portale, basta una semplice carta di credito.

Di seguito il link per accedere alla pagina della raccolta fondi #aL TUO FIANCO - U.C. AlbinoLeffe per l'ASST Papa Giovanni XXIII: https://www.gofundme.com/f/uc-albinoleffe-per-il-papa-giovanni-xxiii

U.C. AlbinoLeffe ringrazia anticipatamente quanti vorranno dare il proprio contributo.