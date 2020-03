Emergenza Coronavirus. Antenucci: "C'è una partita da vincere. Con senso di responsabilità"

L'attaccante del Bari Mirco Antenucci attraverso il proprio profilo Instagram ha parlato della situazione tornando sull'ultima gara giocata prima della sospensione causa Coronavirus e chiedendo a tutti di essere responsabili in questo momento delicato: “Ieri (Lunedì sera NdR) abbiamo giocato a porte chiuse in un atmosfera surreale... senza tifosi e in un momento così è giusto non giocare e fermarsi..dispiace molto non poter scendere in campo per un po’ ma penso sia la cosa migliore . aspettiamo direttive sugli allenamenti e faremo quello che ci verrà detto di fare. Ora abbiamo tutti noi italiani una partita un po’ più difficile da giocare e da vincere .Con senso di responsabilità e buon senso da parte di tutti . Occorre rimanere uniti al nostro paese che sta vivendo un periodo di emergenza .Nel mio piccolo vorrei ringraziare e sostenere tutti quei medici ,infermieri ,addetti ai lavori che stanno lavorando senza sosta per superare questo momento .e mi raccomando rimaniamo a casa. Sperando di poter rivivere presto emozioni come quelle nella foto”.