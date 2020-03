Emergenza Coronavirus. Carpi, Pezzi: "Mi manca correre, ma ora ci sono altre priorità"

Il difensore del Carpi Enrico Pezzi intervistato da TV Qui ha parlato di come ci si allena ai tempi del Coronavirus spiegando che gli manca il poter correre: “Come quasi tutti i miei compagni siamo a Carpi chiusi in casa e seguiamo un programma di lavoro che ci ha fornito il nostro preparatore. Ovviamente non possono essere allenamenti classici, manca la corsa che è determinante per questo sport, ma in questo momento le priorità sono altre e non c'è neanche bisogno di sottolinearlo. - continua Pezzi – Prima di tutto c'è la salute e attendiamo tutti di capire cosa succederà e quando finirà questa emergenza”.