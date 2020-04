Emergenza Coronavirus. Carpi, Saric: "Mi auguro di riprendere il filo da dove si è interrotto"

vedi letture

Il centrocampista del Carpi Dario Saric ha parlato dalle colonne del Corriere dello Sport del complicato momento che stiamo attraversando e della possibile ripartenza che si allontana sempre più: “Quando torneremo in campo non sapremo quali valori ci saranno, dipenderà da chi è riuscito ad allenarsi meglio in questo periodo e chi avrà recuperato da eventuali infortuni. Noi stavamo bene, avevamo vinto gare importanti segnando tanto come contro la Reggiana e poi tutto si è fermato. - conclude Saric – Mi auguro che si sia la possibilità di riprendere il filo della stagione da dove si era interrotto”.