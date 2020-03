Emergenza Coronavirus, Cavese, Cesaretti: "La salute viene prima delle classifiche"

Il calcio italiano è destinato a restare fermo ancora per diverse settimane, un problema economico non di poco conto per tante società che avrebbero bisogno di introiti per andare avanti e che stanno faticando anche a pagare gli stipendi .Nel girone C un’isola felice è rappresentata dalla Cavese che, con sacrificio, sta portando avanti la barca sperando quanto prima di poter tornare alla normalità. La redazione di TuttoC ha contattato telefonicamente il fantasista Christian Cesaretti per fare il punto della situazione.

Che idea si è fatto di questo Coronavirus?

“Situazione drammatica, ma stando a casa come dicono tutti ne potremo uscire. Io personalmente non vedo mia figlia e la mia famiglia, ma lo faccio per il bene comune e con la consapevolezza che ce la faremo. Il calcio e le cose primarie mancano tanto, forse avrebbero dovuto fermare tutto prima”.

Come vive un atleta questi giorni così convulsi?

“Sto in casa il più possibile, quando si poteva facevo una corsetta in solitaria. L’alimentazione è la solita di sempre, durante l’anno sportivo non bisogna mai sgarrare e rappresenta l’ultimo dei problemi”.

Secondo lei si riprenderà la stagione o c’è il rischio che si fermi tutto definitivamente?

“Alla ripresa sarà un nuovo campionato, quando stai fermo si azzera tutto e magari chi stava andando bene può perdere colpi. Siamo a due punti dai playoff, noi ci proveremo e daremo il massimo fino alla fine. Le parole di Ghirelli? In questo momento parlare di classifica può sembrare fuori luogo. Per me la salute viene prima di tutti, fino a quando non si risolverà non ha senso scendere in campo. Se si inizia troppo tardi è evidente che bisogna adeguarsi e regolarsi di conseguenza. A mio avviso bisogna completare i campionati, ma toccherà alla Lega stabilire le modalità in base al tempo a disposizione”.

Un giudizio sulla sua esperienza a Cava dopo la felice parentesi umbra…

“A Gubbio mi sono trovato bene, poi ho subito un infortunio allo zigomo e ho avuto problemi alla schiena. Gli ultimi mesi sono stati al di sotto dei miei standard e ho sbagliato gol grossolani come mai mi era capitato, ma anche da queste situazioni si cresce e si può imparare. Alla ripresa del campionato mi auguro di ripagare la fiducia della società a suon di prestazioni”.