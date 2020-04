Emergenza Coronavirus. DG Modena: "Cassa integrazione utile, si rischia il collasso"

Il direttore generale del Modena Roberto Cesati è intervenuto sul Corriere dello Sport per parlare dell'emergenza coronavirus: "La Serie C è composta da 60 squadre che vivono esclusivamente grazie alle risorse personali dei proprietari, che con la crisi generata dalla pandemia, hanno le proprie aziende in grandissima difficoltà. La cassa integrazione potrebbe essere uno strumento utile per dare respiro ai club, come già avviene per altri comparti dell'economia italiana. Il rischio concreto è che molte squadre crollino nei prossimi mesi e si arrivi al collasso di tutto il sistema".