Emergenza Coronavirus. Dg Piacenza: "La Serie C lotta fra estinzione e sopravvivenza"

Il direttore generale del Piacenza Marco Scianò ha parlato ai microfoni di Zonacalcio.net del momento d'emergenza che sta vivendo il Paese e di rifletto il calcio: “Quando hanno annunciato la pandemia ho pensato che il campionato non potesse riprendere. In Serie C i danni di questa situazione sono quantificabili in 100 milioni di euro fra mancate sponsorizzazioni, botteghini, revisione delle valorizzazioni, contrazione di ricavi e del mercato sportivo più in generale. - continua Scianò – Senza interventi radicali di salvataggio la Serie C rischia l'estinzione quasi completa. Stiamo lottando fra la sopravvivenza e l'estinzione”.