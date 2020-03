Emergenza Coronavirus. Dg Ravenna: "Difficile ipotizzare la ripresa in questo momento"

Il direttore generale del Ravenna Claudia Zignani dalle colonne del Corriere Romagna ha parlato delle difficoltà delle società di Serie C di far pronte ai pagamenti in questo momento d'emergenza a causa della pandemia Coronavirus spiegando di faticare a ipotizzare quando si potrà tornare in campo: "La cassa integrazione è auspicabile anche perché in questo modo il calcio si allineerebbe alle aziende in difficoltà nel nostro Paese. - continua Zignani - In questo momento ipotizzare una ripresa visti i bollettini tremendi che ogni giorno vengono trasmessi è difficile. Dobbiamo aspettare che UEFA e FIGC, da cui la Lega Pro dipende, si esprimano a proposito. Il fondo salva calcio sarebbe fondamentale per aiutare una realtà comunque piccola come è la nostra in un momento del quale ancora non si vede la via di uscita".