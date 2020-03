Emergenza Coronavirus, ds Ternana: "Controlli agli atleti ogni giorno. C'è un po' di paura"

Luca Leone, ds della Ternana, racconta al Corriere dell'Umbria le pratiche quotidiano anti-Coronavirus tenute dalla società rosso-verde: "Stiamo monitorando i giocatori con controlli della temperatura corporea in maniera quotidiana. Stiamo anche cercando di recuperare gli infortunati. Non possiamo nascondere che c'è un pò di paura. Siamo sempre in contatto con i giocatori anche per controllare l'umore della squadra. Tutto in attesa di novità per quanto concerne il campionato".