Emergenza Coronavirus. Galliani: "Si ripartirà a porte chiuse, per poi aprirle progressivamente"

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani intervistato da Teleradiostereo ha parlato delle possibili ipotesi di ripresa dei campionato fermati a causa della pandemia Coronavirus: “Non ho una risposta su quando si tornerà a giocare, sopratutto ora che anche l'Olimpiade è stata spostata al prossimo anno. Dobbiamo attendere che la comunità scientifica ci comunichi qualcosa in merito, tutto dipende dall'andamento del virus. - continua Galliani – Credo che in un primo momento comunque si giocherà a porte chiuse per poi aprire progressivamente al pubblico. Perché non è immaginabile per esempio che si possa ripartire con 80mila spettatori a San Siro”.