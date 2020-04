Emergenza Coronavirus. Gemellaggio Casertana-Mainz. Gli ultras tedeschi aiutano l'ospedale

Come già accaduto in passato il mondo degli ultras, spesso vituperato ed etichettato come violento e senza valori, anche in piena pandemia di Coronavirus ha saputo sorprendere. E’ di oggi, infatti, la notizia di un bonifico arrivato all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta dalla Germania. Il mittente? I Q-Block, ultras del Mainz, formazione della Bundesliga, gemellati con i tifosi della Casertana. Tale cifra, scrive il Corriere dello Sport verrà utilizzata per l’acquisto di macchinari e dispositivi di sicurezza da consegnare ai medici della struttura campana.