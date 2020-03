Emergenza Coronavirus. Ghirelli: "Lavoriamo per contenere i danni. Serve aiuto dal Governo"

Intervistato da Sportpiacenza.it il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è tornato a parlare della crisi innescata dall'emergenza Coronavirus e dei possibili risvolti nel medio-lungo periodo: “La crisi dovuta a questo maledetto virus interviene su un sistema già sottoposto a difficoltà economico finanziarie, eravamo al lavoro su un piano strategico per garantire una sostenibilità economica al campionato, ma poi è intervenuta questa crisi e ora stiamo lavorando per contenere i danni. In questo momento i proprietari dei vari club tenderanno a dare precedenza alle proprie aziende principali che sono quelle che assicurano il lavoro di tutti i loro dipendenti ed è normale che il club possa passare in secondo piano. Per questo chiediamo al Governo una forma di sostegno che ci permetta di mettere benzina ed evitare che la situazione si aggravi ulteriormente, inoltre proponiamo un intervento sulla base di un principio di sussidiarietà: da una parte ci impegniamo a tagliare i costi e a garantire riforme per il sistema, dall’altra però chiediamo di poter usufruire di risorse attraverso il credito d’imposta per poterle destinare agli investimenti su infrastrutture, giovani, centri sportivi giovanili. - continua Ghirelli – Tornare in campo? Noi ovviamente speriamo che il campionato riparta presto perché vorrebbe dire che l'Italia ha superato una fase drammatica come quella attuale, ma vogliamo chiarire che si ripartirà solo quando decideranno le autorità sanitarie e scientifiche perché la salute viene sempre al primo posto. Il calcio deve mettersi in testa che se gli uomini e le donne comuni non possono andare a lavorare, non possono fare passeggiate, anche lui deve fermarsi".