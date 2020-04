Emergenza Coronavirus. Gozzano, Fiory: "Impensabile dimezzare lo stipendio"

Il portiere del Gozzano Gianmarco Fiory ha parlato a Il Giornale dell'ipotesi di taglio degli stipendi per venire incontro alle società in questo momento difficile a causa dell'emergenza Coronavirus: “Penso che sia una follia pensare di tagliare gli stipendi in C. Significa lasciarci in mezzo a una strada. - continua il portiere facendosi i conti in tasca – Qui in Piemonte in un mese spendo 1000-1200 euro al mese fra affitto, bollette e spese varie. Come si può pensare di dimezzare i nostri compensi, così ci rovinano”.