Emergenza Coronavirus. Gubbio, Torrente: "Momento difficile, è fondamentale restare a casa"

vedi letture

Vincenzo Torrente, tecnico del Gubbio, ha rilasciato una dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "È un momento difficile per tutti e anche io voglio sottolineare che è fondamentale restare in casa, non uscire, rispettare alla lettera le direttive che abbiamo ricevuto. Non c'è altro da fare. Voglio esprimere inoltre un sentimento di grande vicinanza e di sostegno a medici, infermieri, personale ospedaliero ed in generale a quelle persone che combattono in prima linea questo virus e che impegnano ogni momento della loro vita per farci tornare a vivere normalmente!".

Grazie di cuore.

Vincenzo Torrente