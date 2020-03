Emergenza Coronavirus, il Gubbio sospende le attività fino al 3 aprile

As Gubbio alla luce dell'accordo tra Lega e Aic che ha sospeso qualsiasi tipo di attività fino al 3 Aprile e per tutelare la salute di Atleti, Staff, Dirigenti e loro familiari comunica la sospensione degli allenamenti a tempo indeterminato. La squadra fino al giorno della ripresa degli allenamenti seguirà il programma individuale preparato dallo staff attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ricevute.

Rinnoviamo anche noi l'invito caloroso a restare nelle proprie abitazioni, per tornare presto a vivere normalmente dobbiamo assolutamente restare in casa.