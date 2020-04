Emergenza Coronavirus. Il medico del Ravenna: "Protocolli difficili da applicare in Serie C"

Il responsabile medico del Ravenna Francesco Cavaliere ha parlato delle difficoltà che i club di Serie C potrebbero avere nel rispettare i protocolli sanitari necessari a riprendere gli allenamenti e successivamente il campionato: "Sono a conoscenza del protocollo che verrà discusso domani a proposito dell'eventualità di ricominciare le sedute di allenamento. In prima battuta voglio osservare che queste prescrizioni sono particolarmente impegnative. Mi riferisco, ad esempio, a quella che vorrebbe i ritiri delle squadre da effettuare in stanze singole, circostanza questa che è possibile solo per alcuni club di Serie A, figuriamoci quindi in Lega Pro. - continua il dottor Cavaliere al Corriere Romagna - Non possono essere prescritti o acquistati privatamente, si tratta di provvedimenti che devono essere predisposti dalle autorità sanitarie in base alla necessità".