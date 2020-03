Emergenza Coronavirus. Il Modena risponde all'appello degli ultras: "Orgogliosi di voi"

Il Modena attraverso una nota ufficiale ha risposto al comunicato della Curva Montagnani, a firma di tutti i gruppi ultras gialloblù, in merito alla possibilità di devolvere in beneficenza i soldi degli eventuali rimborsi degli abbonamenti qualora si dovessero giocare delle gare a porte chiuse o il campionato non dovesse concludersi: “Il legame fra una squadra di calcio, la sua città e la provincia è sempre fondamentale ed imprescindibile. Il Modena F.C ha letto con attenzione il comunicato della Curva Montagnani. Ci ha inorgoglito il comportamento dei nostri tifosi e il loro senso di solidarietà, lo stesso che il nostro club ha messo in campo anche nel recente passato con le iniziative legate al Natale ed altre nel corso dell’anno. Il Modena sarà sempre vicino alla solidarietà, così come lo è la famiglia Sghedoni e l’azienda Kerakoll che si sono già mosse per dare un supporto agli enti ospedalieri che stanno combattendo il Covid19. La famiglia gialloblù è grata ed è vicina a tutti gli operatori sanitari che sono in prima linea in questa incredibile e devastante emergenza. I medici, gli infermieri e tutti quelli che lavorano nelle strutture sanitarie sono da considerare alla stregua di eroi e angeli custodi. Fin dal momento in cui la Lega Pro ha rimandato le prime partite, il club ha cominciato a studiare le possibili soluzioni da attuare per i propri abbonati. È bello ed onorevole da parte dei nostri supporters voler rinunciare alla propria quota, in questo momento, dopo i provvedimenti presi ieri dal Governo, è difficile ipotizzare cosa possa accadere. Le gare potrebbero essere disputate tutte quante con il pubblico sugli spalti, oppure a porte chiuse, o addirittura non giocate. Ogni eventuale ipotesi è stata valutata e per ognuna c’è una soluzione che verrà comunicata al momento opportuno”.