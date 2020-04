Emergenza Coronavirus. Il Picerno acquista mascherine da consegnare alla popolazione

Continuano le iniziative della Società AZ Picerno a supporto della comunità picernese in questo periodo di grave emergenza sanitaria. La Società ha acquistato delle mascherine lavabili e riutilizzabili, che verranno consegnate ai cittadini, sabato, all’esterno della sede societaria allo stadio “Curcio”, nel rispetto delle misure anti contagio. Le mascherine saranno consegnate ai cittadini dai dirigenti e collaboratori della Società, vala e a dire Maurizio Calabrese, Michele Capece, Rocco Capece, Maurizio Martiriggiano e Bruno Giardinetti.

“Siamo vicini alla gente, sempre, specie in questo particolare periodo di emergenza sanitaria, dove c’è ancora più bisogno di iniziative come queste. Da parte della Società, si sta facendo ogni sforzo per provare a dare sempre più un supporto importante alla comunità. Sappiamo che è un momento difficile per tutti, ma sentiamo anche il dovere di farlo con ogni sforzo, in condivisione con il nostro presidente Donato Curcio, che ci tiene particolarmente a supportare i tifosi e la comunità in questa emergenza", ha dichiarato l'amministratore e direttore generale Enzo Mitro.