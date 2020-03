Emergenza Coronavirus. Il Vicenza: "Impariamo a fare squadra: restiamo a casa"

Comunicato del Vicenza sui propri account social. "Sono giorni complicati per tutti, soprattutto per chi incessantemente sta combattendo questa battaglia in prima linea, a cui va tutto il nostro sostegno, e per chi, nonostante tutto, con professionalità e dedizione per il proprio lavoro non si ferma. Giorni di incertezza e timore ma anche giorni che possono insegnarci a fare squadra, anche al di fuori del rettangolo da gioco. Vogliamo raccontarvi di noi, nelle nostre case, da soli o con i nostri cari, di quanto possiamo essere tutti veramente determinanti nel cinvece questa partita, anche solo con un piccolo gesto: restiamo a casa".