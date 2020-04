Emergenza Coronavirus. Lecco, D'Agostino: "Inverosimile poter tornare in campo quest'anno"

Anche il tecnico del Lecco Gaetano D'Agostino si è detto pessimista per quanto riguarda il ritorno in campo in questa stagione: “Aspettiamo e attendiamo che si possano quantomeno ridurre i contagi di questo virus e si possa così tornare a una vita il più possibile normale. Questa cosa è arrivata come uno tsunami, l’abbiamo sottovalutata inizialmente perché non eravamo abituati. - continua D'Agostino a LCN Sport - Spero che si possa vincere questa guerra il prima possibile per riprenderci le nostre passioni, tornando ad allenarci anche se dubito che riprenderemo a giocare. Sto pensando soprattutto al prossimo anno, dovessimo tornare in campo sarebbe inverosimile".